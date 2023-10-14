Иран пригрозил Израилю вмешательством в случае наземной операции в Газе

Иран не хочет дальнейшей эскалации войны между ХАМАС и Израилем. Однако вмешается в конфликт, если военная операция в секторе Газа будет продолжена, Axios два дипломатических источника, знакомых с ситуацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии