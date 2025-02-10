Брянцы могут высказаться о короткой рабочей неделе

В России снова заговорили о сокращении рабочего времени. Новый законопроект, который уже передан на рассмотрение правительства, предлагает уменьшить рабочую неделю на один час — этот час хотят убрать в последний рабочий день перед выходными.
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