Сомнолог Лебедева: сон при включенном телевизоре может привести к ожирению и диабету

Врач-сомнолог и эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Дарья Лебедева рассказала, что привычка спать со светом или включенным телевизором приводит к нарушению биологических часов и развитию хронических заболеваний, пишет Ura.
Врач-сомнолог и эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Дарья Лебедева рассказала, что привычка спать со светом или включенным телевизором приводит к нарушению биологических часов и развитию хронических заболеваний, пишет Ura.
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