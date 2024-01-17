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Телефоны нельзя заряжать до 100%: В Роскачестве напомнили о "золотых правилах"

Телефоны нельзя заряжать до 100%: В Роскачестве напомнили о "золотых правилах"

РИА Новости узнали от Сергея Кузьменко, как правильно заряжать смартфон, чтобы он прослужил гораздо дольшеМногие обладатели смартфонов предпочитают ставить их на зарядку ночью, чтобы к утру он уже был готов к использованию.

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