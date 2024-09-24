Политолог Камкин о выборах в Германии: "Чересполосица, кошмар коалиций"

Социал-демократы победили на выборах в Бранденбурге - но насколько убедителен их успех? В какой мере антироссийский курс правительства Олафа Шольца повлиял на настроения избирателей? И могут ли "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" стать новыми лидерами немецкой политики? На эти и другие вопросы в программе "События.
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