ТВЦ
ТВЦНовостиПередачиПолитикаСобытия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТВЦ

20 847 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Полностью поддерживаю! Для этого нужно изменить "Закон об образовании", но болтуны в госдуре этим заниматься не будут."Непозволительная...
  • ММ
    Учились в СССР 10 лет и не ощущали себя дебилами! А вот исключение двоечников из школы нужно обязательно! Школа не до..."Непозволительная...
  • Misha Glusch
    молоток кривоножкаАнна Хилькевич ра...

Политолог Камкин о выборах в Германии: "Чересполосица, кошмар коалиций"

Политолог Камкин о выборах в Германии: "Чересполосица, кошмар коалиций"

Социал-демократы победили на выборах в Бранденбурге - но насколько убедителен их успех? В какой мере антироссийский курс правительства Олафа Шольца повлиял на настроения избирателей? И могут ли "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" стать новыми лидерами немецкой политики? На эти и другие вопросы в программе "События.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх