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Закон, порядок, государство

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В Краснодарском крае госавтоинспекторы экстренно доставили в больницу беременную девушку-водителя

В Краснодарском крае госавтоинспекторы экстренно доставили в больницу беременную девушку-водителя

Во время патрулирования на пересечении улиц Гоголя и Мира в городе Белореченске к инспекторам отдельного взвода ДПС лейтенанту полиции Вадиму Ляшенко и капитану полиции Якову Карагезову обратилась беременная девушка-водитель.

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