В Краснодарском крае госавтоинспекторы экстренно доставили в больницу беременную девушку-водителя

Во время патрулирования на пересечении улиц Гоголя и Мира в городе Белореченске к инспекторам отдельного взвода ДПС лейтенанту полиции Вадиму Ляшенко и капитану полиции Якову Карагезову обратилась беременная девушка-водитель.