Время платить по счетам: какие налоги должны заплатить россияне до 1 декабря 2023 года Ирэн ОрлонскаяПавел Зюков, председатель комитета по налогам московского городского отделения «Опоры России», поделился информацией о важных налогах, которые необходимо оплатить до 1 декабря.