Морена, недавно я написал вам, как зарабатывал деньги массажем. Хочу пояснить. Пока я зарабатывал по своей первой специальности БОЛЕЕ 2000$ в месяц, тратя лично на себя и оплату коммунальных услуг при этом от силы 800$, а почти все остальные деньги вкладывал в знания, умения, навыки, бывшие девушки хамили, дерзили и хотели, чтобы я тратил деньги только на них.
Как хозяйки они ничего из себя не представляли. Мне пришлось выкинуть после них всю посуду
Комментарии
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Забава Катаева
Парень, ты ПРАВ. Бытовая проституция баб достигла апофигея))) и Оказалось- что бабы НЕ НУЖНЫ. Поскольку они в 80% - ничего не умеют кроме потрахаться, а за свои услуги шалавы выставляют неимоверный ценник, пол мыть не хотят, а за минет дерут от пятихатки)) любовью не пахнет, а продажная любовь от обычных профессионалок ДЕШЕВЛЕ В 10 раз)))
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1 д.
Вера Ванидовская
Вы правильно определили контингент, с которым общаетесь: шалавы. Успехов и дальше на этом пути. Это ваша судьба.
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1 д.
ВА
Владимир Акулов
Непонятно : в чем вопрос и проблема ? Действительно , многие женщины ходят на массаж по разным причинам... Некоторые из причин женщины даже не осознают... Знаю одну приличную женщину , 40 лет , за мужем...У нее *защемило* спину...Ходит на массаж к мужчине... Хотя сама могла бы делать дома упражнения для *разработки* спины и позвоночника... Муж ревнует : говорит , что жена специально бегает на массаж к мужику ! Конечно , в большом богатом городе много *соматически* не удовлетворенных женщины 40+... Им не хватает ярких тактильных ощущений , для *1-ой сигнальной системы *, которые дает хороший массаж... А секс во время массажа ? Только по просьбе клиентки ! Секс , в сущности , тоже массаж , только *местный*... И если массаж делает красивый молодой мужчина , накаченный , приятно пахнущий , - конечно , к нему побегут скучающие женщины 40+. Это называется здесь , на форуме *массажем*... Но есть такое направление в сексологии : *практикующий сексолог*... Красивая женщина , врач-сексолог проводит в пациентами *обучающие * *оздоровительные * половые акты... У кого *не стоит * или быстрые поллюции , или другие проблемы... И это не проституция , а , действительно врачебная помощь , с государственной лицензией. Очень полезное дело такой *массаж* , если всё делать честно и по науке! © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2023 Свидетельство о публикации №223102800087
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1 д.
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