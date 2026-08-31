Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Проект «Лебенсборн»: зачем Гитлер массово похищал детей из СССР

Фолькер Хайнеке прожил чужую жизнь под чужим именем. Только став пожилым человеком и раскрыв семейные архивы после смерти приемных родителей, он узнал: его зовут Александр Литов, и родился он не в Германии, а в Советском Союзе.

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