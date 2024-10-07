"Новый рост цен?" Эксперты оценили попытки вытеснить из такси нелегалов и мигрантов

Инициативу Минтранса РФ сочли весьма странной и противоречащей логике Лицам без официального трудоустройства в таксопарках могут запретить работать таксистами, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в рамках корректировки закона "О такси" готовит Минтранс РФ, пишут "Известия".
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