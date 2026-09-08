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Биткоин проверяет поддержку $78,3 тыс. на фоне роста нефти до трехмесячного пика

Биткоин проверяет поддержку $78,3 тыс. на фоне роста нефти до трехмесячного пика

Во вторник на открытии торговой сессии в США биткоин кратковременно опускался ниже $78 000 — впервые с 3 сентября.

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