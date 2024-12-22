KurskTV.Ru
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

KurskTV.Ru

4 подписчика

В Курской области утром автомобиль «Джили» насмерть сбил 21-летнего пешехода

<p style="text-align:justify"><strong>22 декабря, примерно в 06:45, на 42 километре дороги &quot;Курск-Льгов-Рыльск&quot; автомобиль &quot;Джили&quot; под управлением 48-летнего водителя сбил 21-летнего пешехода, который шел в попутном направлении по проезжей части.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх