В Курской области утром автомобиль «Джили» насмерть сбил 21-летнего пешехода

<p style="text-align:justify"><strong>22 декабря, примерно в 06:45, на 42 километре дороги "Курск-Льгов-Рыльск" автомобиль "Джили" под управлением 48-летнего водителя сбил 21-летнего пешехода, который шел в попутном направлении по проезжей части.