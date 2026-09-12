Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Болен — чемодан в руки. Мигранты в ярости от новых правил в России: посыпались угрозы и жестокие обвинения

Болен — чемодан в руки. Мигранты в ярости от новых правил в России: посыпались угрозы и жестокие обвинения

Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда Россия закручивает гайки, а в ответ слышит обвинения в исторической неблагодарности.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Сознательный
Александр Сознательный

Вот когда мы были единой страной, тогда и разговор был другой! Не мы вас выгоняли из нашей общей страны, а вы решили, что ваши узконациональные станы только ваши, а русских жестоко отправили из них в Россию. Какого лешего вы сейчас предьявляете России за ваш национальный шовинизм?! Сами хотели отделиться! А те, кто в своё время сражался за советский союз, жили имея всё тоже самое, что и любой гражданин страны. Вы уже далеко не те! Вы уже далеко не граждане этой страны! Требуйте теперь со своих баев медицину, пособия, работу и прочее. С России всё это трясти вы не имеете никакого морального права! Хотите теперь снова быть в стране ваших предков - милости просим на общих основаниях!

Профиль пользователя Скиф Туран
Скиф Туран

В бывших советских восточных республиках наблюдается один из самых высоких уровней заболеваемости туберкулезом среди стран Европы и Центральной Азии (ЕЦА), а по числу новых случаев опаснейшего мультирезистентного туберкулеза советские зиатские республики занимают лидирующие позиции в мире, По количеству больных туберкулезом на душу населения страны азиатские республики доминируют. Кыргызстан стоит на втором месте в списке при уровне в 141 заболевшего на 100 тыс населения, на третьем месте расположился Казахстан (139 больных на 100 тыс жителей), а замыкает пятерку Таджикистан (100 больных на 100 тыс населения). В среднем по ЕЦА заболеваемость составляет 39 случаев на 100 тыс человек.