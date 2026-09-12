Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда Россия закручивает гайки, а в ответ слышит обвинения в исторической неблагодарности.
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"Закручивает гайки"? Не смешите.
У нас на 10 дворников 1-2 мигранта. Хрен ты их трудиться заставишь. На рынках , в такси и на доставках , это да, там бабло.
БУДУТ ПОКАЗЫВАТЬ ЗУБЫ???....ПО ЗУБАМ И ПОЛУЧАТ
Как уже затрахали эти отслоёбы, вся Россия им должна! Приехали и стали хозяевами жизни.
Вот когда мы были единой страной, тогда и разговор был другой! Не мы вас выгоняли из нашей общей страны, а вы решили, что ваши узконациональные станы только ваши, а русских жестоко отправили из них в Россию. Какого лешего вы сейчас предьявляете России за ваш национальный шовинизм?! Сами хотели отделиться! А те, кто в своё время сражался за советский союз, жили имея всё тоже самое, что и любой гражданин страны. Вы уже далеко не те! Вы уже далеко не граждане этой страны! Требуйте теперь со своих баев медицину, пособия, работу и прочее. С России всё это трясти вы не имеете никакого морального права! Хотите теперь снова быть в стране ваших предков - милости просим на общих основаниях!
Эти твари неблагодарные целыми "речными потоками" едут к нам "типа лечиться" БЕСПЛАТНО.
В бывших советских восточных республиках наблюдается один из самых высоких уровней заболеваемости туберкулезом среди стран Европы и Центральной Азии (ЕЦА), а по числу новых случаев опаснейшего мультирезистентного туберкулеза советские зиатские республики занимают лидирующие позиции в мире, По количеству больных туберкулезом на душу населения страны азиатские республики доминируют. Кыргызстан стоит на втором месте в списке при уровне в 141 заболевшего на 100 тыс населения, на третьем месте расположился Казахстан (139 больных на 100 тыс жителей), а замыкает пятерку Таджикистан (100 больных на 100 тыс населения). В среднем по ЕЦА заболеваемость составляет 39 случаев на 100 тыс человек.
Биомусор нужно выметать из страны, все методы хороши