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Еврокомиссия провалила две трети обещаний фон дер Ляйен

Еврокомиссия провалила две трети обещаний фон дер Ляйен

www.globallookpress.com/Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency За год Еврокомиссия полностью реализовала лишь треть ключевых инициатив, анонсированных главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в ежегодном выступлении о положении дел в Евросоюзе.

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