Еврокомиссия провалила две трети обещаний фон дер Ляйен

www.globallookpress.com/Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency За год Еврокомиссия полностью реализовала лишь треть ключевых инициатив, анонсированных главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в ежегодном выступлении о положении дел в Евросоюзе.