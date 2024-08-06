Что известно о задержанных по делу о хищении в «Патриоте». Квартиры, участки и Harley-Davidson

Страна и люди
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Страна и люди

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Комментарии
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E
Ed
Таких зарплат не существует что бы содержать столь упитанную харю. Тот кто назначал на должность и присваивал звание явно был в доле, поскольку не видеть этого невозможно!
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17 час.
Александр Леушин
Действительно, вы посмотрите на этих, исхудавших, живущих от зарплаты до зарплаты сирот, вопросы отпадут сразу.
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16 час.
МБ
Марина Биченова
С голода пухнут!
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3 час.

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