Что известно о задержанных по делу о хищении в «Патриоте». Квартиры, участки и Harley-Davidson

Mash: безработная жена задержанного генерала Шестерова владеет элитной недвижимостьюГенерал-майор Владимир Шестеров Министерство обороны РФСК сообщил о задержании директора парка «Патриот» Ахмедова и заместителя главного управления инновационного развития Минобороны России Шестерова.
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