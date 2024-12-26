Клиенты российского банка массово перевели свои средства в другой банк

Практически все клиенты банка «Открытие» перевели свои счета и бизнес в ВТБ. Массовый переход пользователей банковских услуг в другую финансовую организацию объясняется состоявшейся интеграцией двух банков, заявил глава «Открытия» Михаил Алексеев в интервью ТАСС.
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