Клиенты российского банка массово перевели свои средства в другой банк

Практически все клиенты банка «Открытие» перевели свои счета и бизнес в ВТБ. Массовый переход пользователей банковских услуг в другую финансовую организацию объясняется состоявшейся интеграцией двух банков, заявил глава «Открытия» Михаил Алексеев в интервью ТАСС.