Детский праздник в сауне "Люкс" закончился бедой: в бассейне утонул ребёнок

Информация о чрезвычайном происшествии, случившемся в популярном как среди взрослых, так и среди детей новгородском досуговом заведении, полное наименование которого звучит как "развлекательно-оздоровительный центр", в экстренные службы пос .
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