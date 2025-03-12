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Миронов попросил проверить ММА-клубы на предмет подготовки исламистов

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении ММА-клубов на предмет возможной подготовки радикально настроенных людей.

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