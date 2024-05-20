Николай Носков излечился от пневмонии и готовится к выписке

Состояние здоровья Николая Носкова улучшается, и вскоре он будет выписан из больницы. Артист был госпитализирован 6 мая с жалобами на боль и проблемы с дыханием, после чего у него диагностировали пневмонию.
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