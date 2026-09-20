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В Молдавии выступили за отказ от экспорта товаров на российские и белорусские рынки

В Молдавии выступили за отказ от экспорта товаров на российские и белорусские рынки

Министр сельского хозяйства Молдавии Еуджениу Осмокеску выступил за полный отказ от экспорта молдавских товаров на рынки России и Белоруссии.

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