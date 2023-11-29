За 10 месяцев преступность среди несовершеннолетних в Прикамье выросла почти на треть

Полицейские пресекли около 1700 преступлений, связанных с употреблением алкоголя.В Пермском крае рост преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения, за 10 месяцев составил 23,7 % и увеличился с 506 до 626.
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