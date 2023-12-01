Coca-Cola является лучшим работодателем для построения карьеры

В чем разница между кока-колой и пепси? Для соискателей: Coca-Cola Co. предлагает лучшую карьерную мобильность среди почти 400 крупных работодателей, согласно новому пятилетнему анализу 4,7 миллионов работников.
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