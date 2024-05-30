По народному календарю 30 мая – день Евдокии Свистуньи. Считалось, что в этот день хорошо строить планы на будущее с точностью до дня и часа, чтобы задуманное осуществилось.
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По народному календарю 30 мая – день Евдокии Свистуньи. Считалось, что в этот день хорошо строить планы на будущее с точностью до дня и часа, чтобы задуманное осуществилось.