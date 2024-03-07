Одесса в огне - Зе в слезах: Пока Z-герои мстят за наши корабли, в Генштабе паника

Как удар по Одессе повлиял на общий боевой дух противника и нарушил безопасность главного нациста Зе? Как наши бойцы уничтожают высокоточную технику неприятеля? Как ведут себя евродипломаты с представителями нашего МИД? На все вопросы есть конкретные ответы.
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