© VICTOR LISITSYN, ВИКТОР ЛИСИЦЫН/GLOBALLOOKPRESS ЮРИЙ ПРОНЬКО ПРОНЬКО: МИНИСТРЫ И ОЛИГАРХИ НЕ ЗАМЕТИЛИ РОСТ ЦЕН В РОССИИ – ПРОСТО СКАЗКА Вы не поверите, но по версии высокопоставленных чиновников рост цен в России "некритический".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии