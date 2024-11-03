WP узнала о подготовке ЕС к изменению тактики поддержки Украины в случае победы Трампа

Евросоюз (ЕС) всё чаще испытывает беспокойство по поводу победы Трампа на президентских выборах в США, в связи чем европейские чиновники начали подготовку к возможному второму сроку экс-главы Белого дома.
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