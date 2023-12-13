Многодетные петербурженки станут образованнее

Петербургские депутаты расширяют применение регионального материнского капитала. На заседании Заксобрания 13 декабря они утвердили во втором чтении дополнения, которые позволят мамам тратить средства на собственное профессиональное образование и переквалификацию.
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