Как за 90 дней стать на порядок сильнее: секреты фитнес-эксперта для новогодней формы

Новый год — это не только время праздников, но и отличный повод задуматься о себе и своих привычках. А если мечтаете привести тело в форму к празднику, фитнес-эксперт Дарья Кожевникова поделилась двумя проверенными способами, как это сделать эффективно и без лишних усилий.