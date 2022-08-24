Военное обозрение

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Представитель президента Турции: В случае подписания соглашения между Москвой и Киевом Крым должен быть передан Украине

Представитель президента Турции: В случае подписания соглашения между Москвой и Киевом Крым должен быть передан Украине

Турецкие власти фактически сами дали понять, что всерьёз их рассматривать в качестве каких бы то ни было вероятных посредников в гипотетических переговорах между Москвой и Киевом бессмысленно.

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