В Госдуме рассмотрят проект о передаче в МВД данных о детях иностранцев

Депутат Госдумы рассмотрят на этой неделе законопроект о механизме передачи данных о детях мигрантов между МВД России и региональными и муниципальными образовательными ведомствами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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