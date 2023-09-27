МО: военные РФ поразили пять пунктов дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки российских войск "Восток" Олег Чехов заявил, что авиация и артиллерия группировки поразили пункты временной дислокации пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, передает ТАСС.
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