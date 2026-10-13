Моторные масла подорожали в России на 40%

По итогам девяти месяцев 2026 года наиболее заметное подорожание на российском рынке автозапчастей зафиксировано в категории моторных масел — на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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На подделках моторного масла можно серьёзно попасть на ремонт. Поэтому возможность проверить товар точно не лишняя.