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Сайты 12 зарубежных хостинг-провайдеров заблокировали в России

Сайты 12 зарубежных хостинг-провайдеров заблокировали в России

В России заблокированы сайты 12 крупных иностранных хостинг-провайдеров, подлежащих исполнению закона о «приземлении», сумма штрафов, наложенных на них более 400 млн рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора.

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