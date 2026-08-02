Иран опроверг сообщения о сделке по открытию Ормузского пролива

"Пока Соединенные Штаты продолжают свои враждебные действия и акты агрессии, Ормузский пролив останется закрытым" Тегеран не достигал никаких соглашений о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии