Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Иран опроверг сообщения о сделке по открытию Ормузского пролива

Иран опроверг сообщения о сделке по открытию Ормузского пролива

"Пока Соединенные Штаты продолжают свои враждебные действия и акты агрессии, Ормузский пролив останется закрытым" Тегеран не достигал никаких соглашений о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

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