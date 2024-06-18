Баранец: Через два года народ и армия спросят – «Кто назначил Белоусова?!»

Среди руководства Минобороны будет три-четыре зама в погонах и один ответственный за пиар. Такое мнение в эфире «Радио Комсомольская правда» высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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