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Царьград

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Украинские войска 22 раза обстреляли ДНР за сутки, ранен мирный житель

Украинские войска 22 раза обстреляли ДНР за сутки, ранен мирный житель

Украинские войска совершили 22 обстрела территории ДНР, выпустив 79 боеприпасов. Основные удары пришлись на горловское и ясиноватское направления.

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