Правительство особого режима: Почему Лукашенко не завозит сливочное масло из Ирана, а яйца из Турции

Над авиабазой в Великобритании замечены неизвестные беспилотники Стало известно, что авиабаза Лейкенхит (Lakenheath) ВВС Великобритании на юго-востоке Англии оказалась целью любопытства неизвестных БПЛА. Объект расположен в 7,6 км восточнее одноименного города Лейкенхит и 13,4 км западнее города Тетфорд графства Суффолк, в 100 км к северо-востоку от Лондона. Эта авиабаза используется как ВВС Великобритании, так и ВВС США. На местном аэродроме с асфальтовым покрытием размером 2743 х 46 метров, размещено 48-е истребительное крыло (авиационное формирование), известное также как «Крыло статуи Свободы» из состава ВВС США в Европе и Африке. Нужно отметить, что разнообразные беспилотники неоднократно фиксировались над объектом и его ближайших окрестностях. Появление беспилотников способствовало прерыванию полетов истребителей F-15 и F-35, которые дислоцируются на авиабазе. Причем на этом объекте до 2008 года хранили американские ядерные авиабомбы семейства B-61. В 2022 году США внесли Великобританию в список стран, где необходимо произвести модернизацию инфраструктуры и авиабаза Лейкенхит была среди объектов. При этом в пакете бюджетных обоснований ВВС США на 2025 финансовый год описывалась необходимость обеспечения постоянной охраны периметра 22 защищенных ангаров для самолетов (protective aircraft shelters, PAS), которые будут использоваться для поддержки Surety mission (миссии поручительства) для обозначения принципов безопасного хранения ядерного оружия. Всего на авиабазе Лейкенхит, по состоянию на 2024 год, насчитывается 58 защитных укрытий для самолетов, из которых 33 оборудованы системой хранения и безопасности боеприпасов (Weapons Storage and Security System, WS3). Она включает хранилище оружия с лифтовым приводом (Weapons Storage Vault, WSV), встроенное в пол, и соответствующие электронные системы мониторинга и управления, необходимые для разблокировки оружия. Стоит добавить, что авиагруппа американских стратегических бомбардировщиков Boeing B-52Н Stratofortress (6 штук по ротации) дислоцируется сейчас на авиабазе Фейрфорд (Fairford) в Великобритании, в 2 км южнее Фэрфорда графства Глостершир в Англии. Этот объект использовался в качестве оперативного аэродрома ВВС США при вторжении в Ирак в 2003 году, бомбардировках Югославии в 1999 году, войне в Персидском заливе в 1991 году.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Пока в России не будет уголовной ответственности политикам, чиновникам, "народным" избранникам, за антинародные законы, , ложь в докладах наших чиновников о реальном положении и состоянии в экономике, за провальные реформы, миграционный беспредел и т.д. так лож и будет идти вверх, а потом гарант конституции несет такую чушь, что народу не понятно, а он в России живет и вообще знает реальную обстановку в экономике, цены в магазинах, размеры реальных зарплат у простых трудяг, и нищенских пенсиях наших стариков, что при пенсии в 15тыс.руб. коммуналка за 50кв.метров более 9тыс.руб. и это без оплаты телефона, интернета и т.д. Власть рассказывает вместе с ВЦИОМ сказки В.В.Путину, а политики, чиновники, бизнесмены давно уже живут в созданных для себя за счет народа, другом обособленном от него обществе и проблем народа не знают вообще. Власть деградировала и упала ниже плинтуса. Полная некомпетентность и непрофессионализм, единственные их достижения это коррупция, воровство, личное семейное благополучие. Они до обеда думают как своровать, а после обеда как вынести... В России власть стала семейно клановой. Одного дебила, олигофрена, дауна можно контролировать хоть разумным замом, но когда это уже семейственно, то это беда для России и ее народа. Во власти застой, одни и те же лица на протяжении 30 лет, которые воплощают и проводят политику преступного Ельцинско Гайдаровского режима по развалу России и уничтожению коренного населения...