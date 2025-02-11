Копи на старость смолоду: студентам посоветовали начать откладывать на пенсию

Россиянам с 18 лет стоит начать откладывать по 1% от каждого дохода на пенсию. Такой совет дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с изданием Газета.