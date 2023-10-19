Полузащитник "Краснодара" Кривцов признался, что с лёгкостью проживёт на 11 тысяч рублей в месяц

По словам футболиста, первую большую зарплату он потратил на строительство дома для родителей.Игрок ФК "Краснодар" Никита Кривцов заявил, что с лёгкостью проживёт на 11 тысяч рублей, отказавшись от ненужных трат.
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