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Полузащитник "Краснодара" Кривцов признался, что с лёгкостью проживёт на 11 тысяч рублей в месяц

Полузащитник "Краснодара" Кривцов признался, что с лёгкостью проживёт на 11 тысяч рублей в месяц

По словам футболиста, первую большую зарплату он потратил на строительство дома для родителей.Игрок ФК "Краснодар" Никита Кривцов заявил, что с лёгкостью проживёт на 11 тысяч рублей, отказавшись от ненужных трат.

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