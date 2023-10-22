Спикер парламента Чехии Адамова: Орбан одинок в своей позиции по Украине

Сомнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в приеме Украины в Евросоюз до завершения конфликта связано с "влиянием России" на Будапешт, считает спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова.
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