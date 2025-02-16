Баскетболиста «Днепра» Конева сняли с поезда на пути в Латвию и отправили в ТЦК

Лидера баскетбольного клуба «Днепр» Владимира Конева, который ехал вместе с одноклубником на матч сборной Украины в Латвию, сняли с поезда и направили в территориальный центр комплектования (ТЦК) в Луцке.
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