Осада Севастополя англичанами и французами началась 170 лет назад

Перед началом Крымской войны русская армия считалась непобедимой. Все помнили, чем закончилось вторжение Наполеона в Россию, и поэтому когда его преемник, Наполеон III, решил сделать то же самое, общество ждало легкой победы.
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