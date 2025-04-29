Отсутствие реакции со стороны Украины и стран Европейского союза (ЕС) на предложение президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии свидетельствует о том, кто действительно заинтересован в завершении конфликта.
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