Ангельская красота — 15 гифок с очаровательной Роузи Хантингтон-Уайтли

Пока все девушки тайно мечтают о брутальном красавчике Джейсоне Стейтеме, мужчины теряют голову, глядя на его невероятную жену! Если вы еще не знакомы с супермоделью Роузи Хантингтон-Уайтли, советуем немедленно это исправить.
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