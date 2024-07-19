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Требования: интерес к ИИ и сексу. В Британии появилась "вакансия мечты"

Требования: интерес к ИИ и сексу. В Британии появилась "вакансия мечты"

ЭКСКЛЮЗИВ: Если хотите заработать, вы можете получить кругленькую сумму за тестирование секс-кукол. Все, что вам нужно, – это иметь интерес к искусственному интеллекту (ИИ) и быть открытым к экспериментам, чтобы соответствовать критериям, предъявляемым к соискателям на эту должность.

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