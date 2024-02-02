Протесты фермеров в Бельгии против сельскохозяйственной политики Евросоюза, которые проходят в Брюсселе с конца января, организованы при поддержке аналитического центра MCC Brussels, в руководство которого входит советник премьер-министра Виктора Орбана Балаж Орбан.
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