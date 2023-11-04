Церковные праздники в честь брата Господнего и праведного Иакова отмечают 5 ноября 2023 года Алёна ЮрьеваПо календарю церковных торжеств Русской Православной Церкви в воскресенье, 5 ноября 2023 года, вспоминает сразу двоих значимых личностей с одинаковым именем – апостола Иакова и его тезку Иакова Боровичского.