Биохакинг: начало

Цинь Шихуан, первый император Китая, очень хотел стать бессмертным. С этой целью он организует экспедицию на загадочную гору, где, как говорят, живет тысячелетний волшебник, готовый поделиться своими секретами.
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