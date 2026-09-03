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Воронежские новости

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До +31 градуса ожидается на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области

До +31 градуса ожидается на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области

Утром местами на трассе М-4 пройдут кратковременные дожди. А днем и вечером в Воронежской, Липецкой, Тульской, Ростовской и Московской областях столбики термометров покажут до +31 градуса.

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