Пермский «Молот» подписал контракт с рекордсменом по результативности ВХЛ

Хоккеист является воспитанником новокузнецкой хоккейной школы.Пермский ХК «Молот» подписал рекордсмена результативности ВХЛ, нападающего Максима Кицына: в сезоне 2019-2020 он забросил 39 шайб и набрал 69 очков, чего не удавалось сделать никому другому.
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